Kriebelkampkinderen op vakantie naar de boerderij

De kinderen van het KVG-kriebelkamp wilden eens iets anders. De begeleidsters Lore en Marthe hadden een geweldig idee om naar de boerderij te gaan. Dat was voor de dierenvrienden een schot in de roos.

Met een ploeg enthousiaste begeleiders konden de kinderen zich uitleven tussen de kleine en de grote dieren. Ze leerden ook heel wat over de voeding en het leven van de dieren. De kinderen mochten meehelpen met eten geven. De ezels lieten zich graag borstelen door zoveel vriendjes. De geitjes deden allerlei sprongetjes als ze beloond werden met een groen blaadje. De allerfijnste activiteit was een ritje op de wagen van de tractor op het domein bij Daan en Lauranne. Dit kampje zullen de kriebelkindjes niet snel vergeten. Dit jaar zijn er nog twee kriebelkampjes in de herfstvakantie en de kerstvakantie in de sporthal van de school in Sint-Joris.