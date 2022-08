Albert geeft 100ste keer bloed

Albert begon al met bloedgeven op jonge leeftijd, speciaal voor een zieke collega. Ook daarna bleef hij regelmatig komen en nu dus al 100 keer. Albert gaat nog verder met bloedgeven en ook nieuwe donoren zijn altijd welkom. Iedereen vanaf 18 jaar en in goede gezondheid mag een afspraak maken via rodekruis.be of op het gratis nummer 0800 777 00. De volgende collecte is op donderdag 24 november in zaal Den Ichter in Opglabbeek.