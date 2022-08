Het laatste cadeau voor haar zoon werd gestolen van zijn graf: “Het was met zoveel liefde gegeven”

“Elke minuut van de dag is een evenwichtsoefening. En dan gebeurt dít.” Op het graf van Tosh, die in februari uit het leven stapte, lag sinds dag één een mooie, dure, grafische computerkaart. Een cadeautje onder gamers, daar achtergelaten door een vriend. Tot iemand de kaart meenam en mama Anett de zerk van haar zoon iets leger terugvond. “Ik krijg dit niet in mijn hoofd. Dit doe je niet.”