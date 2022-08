België hoeft Nick Kyrgios niet te vrezen: Australiër geeft forfait voor Davis Cup Finals

Wimbledon-finalist Nick Kyrgios (ATP 28) zal niet deelnemen aan de Davis Cup Finals. Dat heeft de Australische tennisfederatie dinsdag aangekondigd. Zo komt er een einde aan de speculaties over zijn rentree in de landencompetitie.

Australië is een van de tegenstanders van België in de groepsfase van de Davis Cup Finals. Verder zitten Duitsland en Frankrijk in poule C, die van 13 tot 18 september wordt afgewerkt in het Duitse Hamburg. De top twee plaatst zich voor de knock-outfase in het Spaanse Malaga (22-27 november).

“Het zou fantastisch geweest zijn om Nick in de ploeg te hebben, maar jammer genoeg is hij niet beschikbaar”, stelt de Australische kapitein Lleyton Hewitt in een persbericht.

De 27-jarige Kyrgios kwam in 2019 voor het laatst in actie in de Davis Cup. Sinds zijn finale op Wimbledon presteert hij op een hoog niveau, met een titel op het ATP 500-toernooi in Washington en een kwartfinale op het Masters 1000-toernooi in Montreal, waardoor de Australiërs hoopten op een terugkeer in het nationale team.

Het Australische Davis Cup-team bestaat uit Alex de Minaur (ATP 20), Thanasi Kokkinakis (ATP 75), Matt Ebden (ATP dubbel 36) en Max Purcell (ATP dubbel 37). Die laatste twee veroverden de dubbeltitel op Wimbledon.