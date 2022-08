Ruzie op luchthaven ontspoort volledig: vertegenwoordiger luchtvaartmaatschappij en vrouw gaan met elkaar op de vuist

Op DFW Airport in de Amerikaanse staat Texas is donderdag een hevige discussie compleet uit de hand gelopen. Een vertegenwoordiger van Spirit Airlines ging er in de clinch met een vrouw nadat er een probleem was ontstaan omtrent de zitplaatsen op een vlucht. Ze scholden erop los en gingen dicht tegenover elkaar staan, waarna de heethoofden ook slagen begonnen uit te delen.