Zangeres Hannelore Bedert is verliefd: “Heerlijk om na zoveel verdriet weer open te staan voor iets nieuws”

Hannelore Bedert (38) heeft opnieuw de liefde gevonden. Dat schrijft ze in haar column in Libelle. In 2019 verloor de zangeres onverwacht haar man Stijn. “Ik had schrik dat ik zou vergelijken. Dat ik altijd zou denken: hij is Stijn niet”, schrijft Bedert over de nieuwe man in haar leven, die ze ‘het lief’ noemt. “Het lief is wie hij is en ik heb nog geen moment de behoefte gevoeld te vergelijken.”