Overzicht Kempische Regionale. Silke Weckx zeker van Vlaamse finale, Zinzi Aegten grote slokop

Op de vernieuwde zandpiste in Castershoeve in As heeft Jens Thys (Fortuin Z) op de jumping van de Kempische Regionale de derde van vier manches voor de Hippo Revue Cup (105) achter zijn naam geschreven.

Kim Horrix (Sammy Again) won de Queens Cup (105). In de Grote Prijs (125+) won Brecht Goossens (Mr. Kannan van het Hulstenhof). In de barrage klokte hij een halve seconde sneller af dan Steve Auwers (Extreme M) en Gert Bloemen (Wiqui van Chapelbridge Z).

In Vliermaalroot stond de laatste manche voor het kampioenschap bij de pony’s op het programma. In de proeven 80 en 90 cm was Louis Strauven tweemaal aan het feest met respectievelijk Giorno Dinsegotte en Cara D.J. In de proef 100 cm zegevierde Demi Smeets (Nico). In de afsluitende Grote Prijs ging de zege naar Henk Clabots (Just a lonely Boy Stuyvenberghof).

De dressuurruiters van de KR waren aan de slag in Zepperen. Dankzij een derde plaats in de Cavalor Cup heeft Silke Weckx (foto) zich met Cassandra DSN Z verzekerd van deelname aan de Vlaamse finale die tijdens de Kerstjumping in Mechelen zal gereden worden. De zege in deze proef ging naar Eline Van Praet (Diamond). Grote slokop werd Zinzi Aegten. Zij keerde met twee gouden, één zilveren en één bronzen medaille huiswaarts.