Chinezen grijpen massaal naar airco door hitte, maar overheid rantsoeneert elektriciteit

Bedrijven in het zuidwesten van China moeten hun stroomverbruik terugschroeven. De regio kampt met temperaturen van meer dan veertig graden, met veel vraag naar elektriciteit tot gevolg. De waterkrachtcentrales die de stroom moeten leveren, lijden evenwel onder lage waterstanden.

Om de hoge temperaturen in de provincie Sichuan de baas te kunnen, zetten de 84 miljoen inwoners massaal de airco aan. Dat doet de vraag naar elektriciteit er pieken.

De provincie - een van de meest bevolkte van China - is voor 80 procent van de elektriciteitsbevoorrading afhankelijk van waterkrachtcentrales. Door de droogte is de aanvoer van water in de stuwdammen met 50 procent gedaald. De hoge temperaturen zouden er nog zeker een week aanhouden.

Om elektriciteit uit te sparen hebben negentien steden aan de lokale fabrieken opgelegd om hun productie vanaf zondag op te schorten, zo melden officiële Chinese media. Particulieren worden niet getroffen door de maatregel. Sommige bedrijven mogen beperkt blijven draaien.

Sichuan is onder meer cruciaal voor de productie van lithium, dat wordt gebruikt in elektrische batterijen.