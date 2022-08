Zan Kosic vervangt Joshua Heath bij Leuven Bears

Met een persoonlijk bericht op sociale media nam Joshua Heath afscheid van de fans van Leuven Bears. De 27-jarige en 1m88 grote Amerikaanse guard ontpopte zich de voorbije jaren tot de patron in het team van coach Eddy Casteels. Vorig seizoen leidde hij Leuven Bears met een gemiddelde van 14 punten en 6 assists Leuven Bears mee naar de halve finales van de BNXT League.

De sportieve staf van de Bears reageerde alert en trok met de Sloveen Zan Kosic onmiddellijke een nieuwe spelverdeler aan. Kosic is een 29 jarige, 1m88 grote guard die de vorige campagne speelde bij Constanta in de Roemeense Liga A. Op 29 wedstrijden stond hij gemiddeld 28 minuten tussen de lijnen en scoorde hij gemiddeld 10,2 punten. Met 5 assists per wedstrijd bewijst hij ook een sterke leider te zijn op het terrein. In Slovenië was hij onder meer ook bij KK Maribor en Hopsi Polzela actief. Leuven Bears begint op zaterdag 1 oktober de nieuwe campagne in de BNXT League en in de Sportoase versus Spirou Charleroi.