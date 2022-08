Liverpool-topaankoop Darwin Nunez fel bekritiseerd na kopstoot: “Zielig, dom en ronduit dwaas”

Darwin Nunez heeft zich bij zijn eerste basisplaats in de Premier League niet van zijn beste kant laten zien. De topaankoop van Liverpool kreeg het maandagavond aan de stok met Crystal Palace-verdediger Joachim Andersen en deelde een kopstoot uit, waarna hij meteen een rode kaart kreeg. Liverpool moest nog een dik halfuur verder met tien spelers, maar kon toch nog een gelijkspel uit de brand slepen (1-1). In Engeland zijn de commentaren op de actie van de Uruguayaanse spits niet mals.

Jurgen Klopp: “Natuurlijk zal ik met hem spreken”

“Hij werd geprovoceerd, maar zijn reactie was totaal fout”, reageerde Liverpool-coach Jürgen Klopp na de wedstrijd. “Hij zal hieruit leren, jammer genoeg heeft hij daar nu drie wedstrijden de tijd voor. Het is niet leuk voor ons, maar het is wat het is.”

“Natuurlijk zal ik met hem spreken”, vervolgde Klopp. “Na de wedstrijd wilde ik meteen de beelden zien op televisie om de situatie te kunnen beoordelen. Tijdens de wedstrijd had ik het niet gezien. Ik zag dat Anderson op de grond lag en dat Darwin (Nunez, red.) wegwandelde. Nadat ik de beelden zag kan ik niet anders dan toegeven dat het rood was. Andersen wilde hem natuurlijk ook een rode kaart aansmeren, maar hij (Nunez, red.) heeft een fout gemaakt.”

© REUTERS

Sky Sports-analisten: “Een echte kopstoot, Andersen heeft dit wel gevoeld”

“Dit is een verschrikkelijke start voor hem bij de club”, analyseerde Jamie Carragher (ex-Liverpool) bij Sky Sports. “Het is ook een nachtmerrie voor Jürgen Klopp, die hem probeert te integreren in zijn ploeg. Het zal toch een vijftal weken duren vooraleer hij helemaal terug is, want ik denk dat Klopp hem nog even op de bank zal houden na zijn schorsing.”

“Een moment van verstandsverbijstering”, noemde Manchester United-icoon Gary Neville het bij Sky Sports. “Een echte kopstoot, Andersen heeft dit wel gevoeld. Waarom hij het deed, weten we niet. Ik heb dit ook een keer of twee, drie gedaan in mijn carrière en ik begreep toen achteraf ook niet waarom ik het deed.”

Neville kan zich dus wel verplaatsen in het hoofd van Nunez. “Als je met een rode kaart van het veld moet, kom je op de meest eenzame plek ter wereld terecht”, aldus Neville. “Misschien heb je nog een materiaalman bij je, maar het is vreselijk. Je zit in de kleedkamer terwijl je teamgenoten nog op het veld staan. Je hebt ze in de steek gelaten en daar voel je je natuurlijk slecht over. Ik weet zeker dat Nunez later zijn excuses heeft aangeboden.”

© EPA-EFE

The Liverpool Echo: “Zielig, dom en ronduit dwaas”

In de lokale krant The Liverpool Echo waren de journalisten niet mals voor het gedrag van de Uruguayaanse spits. “Zielig, dom en ronduit dwaas”, klonk het. “Nunez beleefde een frustrerende avond. Hij miste enkele kansen en raakte ook de paal. Klopp zal furieus zijn dat hij zijn spits nu moet missen, maar het grotere plaatje zal hem nog meer zorgen baren. De coach zal er nu nog een stuk langer over doen om Nunez in zijn elftal - dat nog altijd in opbouw is - in te passen.”

Liverpool nam Darwin Nunez deze zomer over van Benfica voor 75 miljoen euro. De Uruguayaanse spits moet het vertrek van Sadio Mané naar Bayern München opvangen. Bij zijn nieuwe werkgever toonde hij meteen zijn kwaliteiten door de Community Shield tegen Manchester City te beslissen met een knap doelpunt. Ook zijn eerste invalbeurt, vorige week op het veld van Fulham, was een schot in de roos met een doelpunt en een assist.

Bekijk de beelden van de kopstoot hieronder vanaf 1’40”: