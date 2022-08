Liliane Saint-Pierre na verlies mama en pluspapa: “Moet ik nu echt tot het einde van mijn dagen alleen zitten?”

“Het is een heftig jaar geweest”, aldus de zangeres. “Mama is op 11 oktober 96 geworden, op 13 oktober is ze gestorven. Ik zei tegen mijn zoon dat het wel ging, maar hij zag dat ik in shock was. Ik woonde op vijf minuten van haar, maar ik woonde eigenlijk bij haar in. Drie jaar heb ik dag en nacht voor haar gezorgd. En voor mijn pluspapa. Die is op 1 april gestorven. De band met mijn moeder was natuurlijk sterker, maar ik zag die mens ook graag. De laatste maanden heeft hij in een rusthuis doorgebracht. Ik voelde me daar niet goed bij, maar ik heb een pluszus en die wou natuurlijk haar vader ook graag dicht bij zich hebben. Hij is ziek geworden en dan is het heel vlug gegaan. Ik had het gevoel: nu ben ik alles kwijt. (slikt een krop in de keel weg)”

“Af en toe overvalt me de eenzaamheid en denk ik: ‘Hoezo, moet ik nu tot het einde van mijn dagen hier echt alleen zitten?’ Dat ik mijn kinderen nog heb? Ja, ik heb mijn zoon en pluszoon, allebei hebben ze twee kinderen en een gelukkig huishouden. En ik... ik wil niemand tot last zijn. Zij moeten hun eigen leven leiden, ik zal dat van mij wel afmaken. Ik bén alleen. Punt.”