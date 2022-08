Dodentol na ontploffing in Armeens winkelcentrum loopt op tot zestien

Het aantal dodelijke slachtoffers na de ontploffing op de Surmalu-groothandelsmarkt in de Armeense hoofdstad Jerevan is gestegen tot zestien. Dat meldt de civiele bescherming nadat reddingswerkers nog lichamen onder het puin hebben gehaald. Eerder was er sprake van zeven doden. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook een zwangere vrouw en een klein kind.

Nog eens minstens zestig mensen zijn gewond, onder wie ook kinderen. Er worden nog verschillende mensen vermist, aldus de reddingswerkers.

Vermoedelijk ligt een opslagplaats van vuurwerk die niet in regel was met de veiligheidsvoorschriften, aan de basis van de ontploffing. Het drie verdiepingen tellende gebouw stortte in. Ook een gasleiding ontplofte. Er brak een grote brand uit en vormden zich enorme rookwolken boven de stad.

Inbreuken op de veiligheidsvoorschriften zijn niet ongewoon in Armenië, dat een van de armste landen in zijn regio is.