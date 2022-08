Politie neemt BMX met motortje en maximumsnelheid van 33 km/uur in beslag in Tongeren

De BMX had een soort motortje, waardoor de bestuurder tot 33 km/uur kon rijden door op een hendeltje te duwen. De fiets werd in beslag genomen. — © Politie Tongeren-Herstappe

De politiezones Tongeren-Herstappe en Bilzen-Hoeselt-Riemst hebben afgelopen verlengd weekend samen 633 bestuurders gecontroleerd. 15 van hen reden onder invloed van alcohol of drugs. Er werd ook een BMX met een motortje in beslag genomen die een maximumsnelheid van 33 km/uur haalde.

Maandag vatte de politie Tongeren-Herstappe post op de Luikersteenweg. Er werden 102 ademtesten afgenomen. Eén bestuurster blies alarm en moest haar rijbewijs voor 3 uur inleveren. Ze kreeg ook een boete. Een chauffeur die het bevel van de agent negeerde, onverantwoord reed en nadien het verkeersbord van een landbouwweg negeerde, blies ook positief. De man verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen en kreeg de nodige pv’s. Er werd ook een bestuurder betrapt die positief testte op cocaïne en zijn voertuig niet gekeurd en niet verzekerd had.

Tijdens de politiecontrole reed een fietser voorbij. De agenten merkten op dat hij zonder te trappen kon rijden en hield hem tegen. De BMX bleek inderdaad een soort motortje te hebben. Door op een hendeltje te duwen haalde de fiets een maximumsnelheid van 33 km/uur zonder dat de fietser moest trappen. Aangezien de zadelhoogte ook maar 102 cm was, werd de fiets in beslag genomen.

De politie stelde in Tongeren daarnaast nog een aantal boetes op voor foutparkeren, het niet dragen van de gordel en het ontbreken van een kinderzitje. Een bestuurster die zonder geldige keuring reed, bleek bovendien geen geldig rijbewijs te hebben. Haar voorlopig rijbewijs was immers al vervallen sinds 2019. Het voertuig werd geïmmobiliseerd.

Hardleerse bestuurder

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst deed zaterdagavond en -nacht ook een controle in het kader van de Zomer BOB-campagne. De ploegen stelden zich op aan de Rode Kruislaan en het Waaierplein in Bilzen, op de Bilzersteenweg in Riemst en op de Bilzersteenweg in Hoeselt. 531 bestuurders werden gecontroleerd, 12 bleken onder invloed te rijden. Twee van hen waren onder invloed van cannabis en verloren hun rijbewijs meteen voor 15 dagen.

Een bestuurder die op het Waaierplein een ademtest van 0,56 mg/l aflegde en zijn rijbewijs voor 6 uur moest afgeven, werd ongeduldig. Toen de politie de controlepost verliet, vertrok hij ook, te vroeg dus. Hij werd opnieuw aan de kant gezet en blies dit keer 0,44 mg/l. Op vraag van het parket Limburg werd de auto van de hardleerse bestuurder getakeld. Hij moest zijn rijbewijs meteen ook voor 15 dagen inleveren in de plaats van 6 uur.

De politie stelde zaterdagavond nog een aantal andere overtredingen vast. Een chauffeur met een voorlopig rijbewijs had bijvoorbeeld geen begeleider bij en reed bovendien als Belg met een Nederlandse nummerplaat. Dat was in die omstandigheden verboden. De man kreeg een pv. Er werd ook een motorfiets getakeld omdat die niet ingeschreven en niet verzekerd was. De motorrijder droeg bovendien enkel een korte broek en T-shirt en werd op de gevaren daarvan gewezen.