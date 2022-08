David Goffin niet voorbij eerste ronde Masters Cincinnati, Kirsten Flipkens meteen uitgeschakeld in dubbelspel

David Goffin (ATP 62) heeft zich maandagavond (lokale tijd) niet geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het ATP Masters 1000-toernooi in Cincinnati (hard/6.280.880 dollar). In de Amerikaanse staat Ohio heeft hij het afgelegd tegen Marcos Giron.

De Amerikaanse qualifier Marcos Giron (ATP 54) haalde het van onze landgenoot in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde een uur en 21 minuten. Beide tennissers kwamen elkaar eerder al eens tegen in Antwerpen in 2020. Toen won de 29-jarige Amerikaan van Goffin met 6-3 en 7-5 in de tweede ronde van de European Open.

In de tweede ronde wacht Giron het Spaanse vijftiende reekshoofd Roberto Bautista-Agut (ATP 19), die in de eerste ronde de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 27) uitschakelde.

Zondag kon de 31-jarige Goffin zich plaatsen voor de hoofdtabel met een overwinning in de laatste kwalificatieronde tegen de Taiwanees Chun-Hsin Tseng (ATP 85). In drie sets werd het 3-6, 6-3 en 6-0.

Flipkens out

Kirsten Flipkens (WTA 62 in het dubbelspel) et haar Spaanse partner Sara Sorribes Tormo (WTA 49) zijn maandag (lokale tijd) uitgeschakeld in de eerste ronde van het vrouwendubbelspel op het WTA 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.527.250 dollar). Ze legden het af tegen de Oekraïense Ljoedmyla Kitsjenok (WTA 17) en de Letse Jelena Ostapenko (WTA 15).

Kirsten Flipkens en Sara Sorribes Tormo verloren met 6-1 en 7-5. De partij duurde een uur en 22 minuten.

Elise Mertens en de Russische Veronika Koedermetova zijn de hoogst geplaatste dames in het dubbelspel in Cincinnati.