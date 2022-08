Justitie weigert meer details over huiszoeking bij Trump vrij te geven

Het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten weigert in te gaan op de vraag van Republikeinen om meer details bekend te maken over wat leidde tot het huiszoekingsbevel bij Donald Trump. Dat bevel werd eerder wel vrijgegeven.

De huiszoeking van de FBI bij Donald Trump vorige maandag in Mar-a-Lago veroorzaakte zoveel ophef dat justitie het huiszoekingsbevel openbaar liet maken, een ongebruikelijke beslissing. Daaruit bleek dat Trump verdacht wordt van het verzamelen, doorgeven of verliezen van gevoelige documenten, onder de spionagewet. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte en het verbergen of vernielen van documenten. De FBI nam dozen in beslag waarin geklasseerde informatie - sommige gemarkeerd als ‘top secret’ - werd aangetroffen. Er zou volgens sommige bronnen onder meer sprake zijn van gevoelige informatie over kernwapens.

Donald Trump en zijn aanhangers beschouwen de huiszoeking en het achterliggende onderzoek als een politieke heksenjacht, en Republikeinen hadden na de vrijgave van het bevel gevraagd om ook de juridische documenten openbaar te maken waarmee aanklagers de federale rechter overtuigden het huiszoekingsbevel te ondertekenen. Daarmee zou het bewijsmateriaal onthuld worden dat aantoonde dat de aanklagers redelijkerwijze geloofden dat misdaden werden begaan in Trumps woning.

“Gevaar voor onderzoek en getuigen”

Justitie heeft maandag die vrijgave geweigerd. “Indien de beëdigde verklaring openbaar wordt gemaakt, zou die dienen als een routekaart voor het lopende onderzoek van de overheid, met specifieke details over de richting en de waarschijnlijke koers ervan, op een wijze die toekomstige onderzoeksstappen hoogstwaarschijnlijk in gevaar zou brengen”, aldus de aanklagers.

“Het feit dat bij dit onderzoek strikt geklasseerd materiaal betrokken is, onderstreept nog eens de noodzaak om de integriteit van het onderzoek te beschermen en vergroot de kans op schade als informatie voortijdig of op onjuiste wijze openbaar wordt gemaakt.”

De aanklagers verwezen ook naar de aanvallen op de FBI en dreigementen sinds de inval. Nadat vrijdag een gewapende man werd doodgeschoten die doodsbedreigingen had getuige en een FBI-kantoor probeerde binnen te dringen, maakte justitie maandag bekend dat vrijdag ook een man werd opgepakt wegens doodsbedreigingen tegenover FBI-agenten op het sociale medium Gab.

“Informatie over getuigen ligt bijzonder gevoelig gezien het prominente karakter van deze zaak en het risico dat de onthulling van de identiteit van getuigen van invloed zou zijn op hun bereidheid om mee te werken aan het onderzoek”, aldus de aanklagers.

Justitie zei zich evenwel niet te zullen verzetten tegen de vrijgave van andere documenten uit het onderzoek, zoals de motie van de overheid om documenten te verzegelen.

Paspoorten meegenomen

Trump verdedigde zich na de FBI-inval onder meer door te zeggen dat hij de inbeslaggenomen documenten allemaal vrijgaf tijdens zijn presidentschap en ze dus niet langer geklasseerd waren. En als de overheid er om gevraagd had, had hij ze ook weer ingeleverd. Daarnaast beweerde hij onder meer dat de FBI vals bewijsmateriaal ‘geplant’ zou hebben.

Nadat Fox News op basis van anonieme bronnen berichtte dat er vertrouwelijk materiaal van Trump zelf bij de inbeslaggenomen documenten zou gezeten hebben, heeft hij echter geëist dat ze teruggebracht worden. Dat deed hij met een post op zijn socialemediaplatform Truth Social. Trump klaagde onder meer ook aan dat agenten “mijn drie paspoorten (één vervallen) stalen, naast al de rest”. Een beambte van justitie zegt dat de paspoorten zijn teruggegeven.