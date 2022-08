Wandelaar sterft door bliksem in Slovakije

In Slovakije is een 33-jarige bergwandelaar om het leven gekomen door een blikseminslag. Een tweede man raakte gewond, zo heeft de bergreddingsdienst HZS maandagavond gemeld.

De twee mannen uit Polen waren aan het wandelen op een populair pad bij de berg Krivan in de bergketen Hoge Tatra toen een onweer hen verraste. Het dodelijke slachtoffer was rechtstreeks door de bliksem getroffen. Een arts die met een helikopter ter plaatse kwam, stelde vast dat hij op slag overleden was.

De andere wandelaar, ook 33 jaar, liep verwondingen op aan het gezicht en de ruggengraat. Hij kon nog praten, maar kon zich de blikseminslag niet herinneren. Hij werd naar het ziekenhuis gevlogen in Poprad. Zijn toestand is stabiel.

De bergreddingsdienst waarschuwt wandelaars dat ze met snelle weersveranderingen rekening moeten houden in het hooggebergte. Bij onweersdreiging moeten ze paden vermijden van waarop ze zich niet snel in veiligheid kunnen brengen, luidt het.