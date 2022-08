Nederland steunt Belg Peter De Buysscher voor topfunctie bij Interpol

Nederland schuift de Belg Peter De Buysscher naar voren als kandidaat voor de topjob van vicepresident in de internationale politieorganisatie Interpol. Dat schrijft De Tijd dinsdag. De Buysscher is hoofd van de directie internationale politiesamenwerking van de federale politie en lid van de raad van bestuur van Europol.

Nederland en België hadden het plan opgevat om samen een vicevoorzitter te leveren, om meer kans te hebben tegenover de rest van Europa, maar raakten het tot voor kort niet eens over een kandidaat.

Nu trekt Nederland de kandidatuur van de omstreden hoofdcommissaris Jannine Van den Berg in. In de politiek en bij de politie aldaar klonk kritiek op de kandidatuur. Tot juni vorig jaar leidde Van den Berg de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie. Ze vertrok na een kritische doorlichting van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Er was sprake van “een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen”, aldus de krant. Bovendien zou de baas van de Nederlandse politie, een vriend, gelobbyd hebben voor de topjob.