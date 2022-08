Britse duikers stoten op Amerikaans scheepswrak uit Eerste Wereldoorlog, dat sinds 1917 vermist was

Britse duikers hebben eindelijk een Amerikaans scheepswrak uit WO I gevonden dat sinds 1917 niet meer werd teruggezien. Een team van ervaren diepzeeduikers slaagde erin het vermiste vaartuig te lokaliseren, zo’n 40 mijl buiten de kust van de Isles of Scilly. De ‘USS Jacob Jones’ was een van de zes ‘Tucker-class destroyers’, torpedojagers die werden ontworpen en gebouwd voor de Amerikaanse marine voordat de VS bij de oorlog betrokken raakte.

Het imposante schip was de eerste Amerikaanse torpedojager ooit die door vijandelijke actie tot zinken werd gebracht en door een Duitse onderzeeër getorpedeerd werd. 66 van de 150 opvarenden kwamen zo op 6 december 1917 aan hun noodlottige einde.

“Dit is zo’n opwindende vondst”, vertelt Dominic Robinson, een van de duikers die aan de expeditie heeft deelgenomen. “Het schip, dat al meer dan 100 jaar zoek is, staat op de verlanglijstjes van veel mensen wegens zijn historische belang. Het heeft een bijzonder belang in Amerika, aangezien er veel geld wordt gepompt in het ontwerpen van de torpedojagers”, klinkt het.