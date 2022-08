Tienkoppig Liverpool komt ook niet voorbij Crystal Palace en start competitie met magere 2 op 6, nieuwkomer Nuñez pakt rood na kopstoot

Liverpool heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Premier League niet kunnen winnen. The Reds wilden zich in eigen huis tegen Crystal Palace herpakken nadat het op de openingsspeeldag gelijkspeelde bij Fulham, maar in plaats daarvan werd het een nieuw gelijkspel. De match eindigde op 1-1, Liverpool speelde meer dan een halfuur met z’n tienen nadat nieuwkomer Darwin Núñez een kopstoot uitdeelde.

Liverpool was na een halfuur op achterstand gekomen na een doelpunt van Wilfried Zaha. Na 57 minuten achtervolgden The Reds nog steeds toen het licht uitging bij Darwin Nuñez. Die ging de confrontatie aan met opponent Joachim Andersen en werkte die tegen de grond met een kopstoot. Een domme rode kaart was het logische gevolg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Liverpool moest daardoor nog meer dan een halfuur met zijn tienen verder, maar slaagde er wel nog in om een puntje te redden op het eigen Anfield. Luis Diaz zorgde kort na de rode kaart van Núñez voor de gelijkmaker. Verder kwam Liverpool niet meer, waardoor het een seizoensstart in mineur is voor de vicekampioen van de Premier League. The Reds pakken slechts twee op zes en moeten al vier punten goedmaken op Manchester City en Arsenal, die als enigen met een perfect rapport aan het seizoen begonnen zijn.