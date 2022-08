Virton hakt eersteprovincialer Arquet in de pan en plaatst zich voor vierde ronde

Excelsior Virton heeft zich zonder problemen geplaatst voor de vierde ronde van de Beker van België. De club uit de Challenger Pro League versloeg maandag in de derde ronde de Naamse eersteprovincialer Arquet FC met 9-1.

De meeste clubs uit de Challenger Pro League stromen pas in vanaf de vijfde ronde maar Virton moest dus al in de derde ronde van de Croky Cup aan de bak. De ploeg uit de Gaume kende in het eigen Stade Yvan Georges geen genade met Arquet en haalde het met 9-1. Yann Mabella blonk uit met drie doelpunten.

In de vierde ronde neemt Virton het op tegen Namen uit de tweede amateurafdeling, dat niveaugenoot Tongeren in de derde ronde na strafschoppen (1-1, 3-0 na pen.) uitschakelde.

Virton begon zijn seizoen in tweede klasse afgelopen vrijdag met een 1-1 draw thuis tegen RWD Molenbeek.