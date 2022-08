Uruguayaan Mauricio Moreira slaat dubbelslag met tijdritwinst en eindzege in Ronde van Portugal

De Uruguayaan Mauricio Moreira heeft maandag een dubbelslag geslagen in de tiende en laatste etappe van de Ronde van Portugal, een individuele tijdrit van 18,65 kilometer tussen Porto en Vila Nova de Gaia. De renner van Glassdrive Q8 Anicolor onttroonde zijn Portugese ploegmaat Frederico Figueiredo van de eerste plaats van het algemeen klassement. Hij won de tijdrit en degradeerde Figueiredo tot 1:09 in het eindklassement.

Figueiredo pakte de leiderstrui na zijn overwinning in de vijfde etappe van de Ronde van Portugal, zijn enige ritzege in de Portugese rondewedstrijd.

De 27-jarige Moreira, tweede in de Ronde van Portugal in 2021, volgt de Portugees Amaro Antunes op. Het is de eerste overwinning van een Uruguayaan in de Ronde van Portugal.