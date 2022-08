Europese kampioenschappen München - Tienkamper Niels Pittomvils staat halfweg op 14e plaats

Niels Pittomvils staat na afloop van de 400 meter, het vijfde onderdeel van de tienkamp op het EK atletiek in München, op de veertiende plaats in het algemene klassement.

De Beringenaar opende de eerste wedstrijddag van de tienkamp in München maandag met een achttiende plaats op de 100 meter (11.32; 791 punten) en een veertiende plaats in het verspringen (7m10; 838 punten), telkens een seizoensbeste. In het kogelstoten werd hij nadien knap derde (15m25; 805 punten). In het hoogspringen tekende hij vervolgens ook voor een seizoensbeste met een zevende plaats in 2m02 (822 punten). Op de 400 meter sloot hij de eerste wedstrijddag als achttiende af in 51.09 (765 punten), ook zijn beste tijd dit seizoen.

In de tussenstand staat Pittomvils na vijf onderdelen veertiende met 4.021 punten. De Zwitser Simon Ehammer blijft royaal aan de leiding met 4.661 punten. Dinsdag volgen de vijf resterende onderdelen: de 110 meter horden, het discuswerpen, het polsstokspringen, het speerwerpen en de afsluitende 1.500 meter.

De 30-jarige Pittomvils heeft op de tienkamp een persoonlijk record van 8.222 punten. Het Belgische record is in handen van Hans Van Alphen (8.519 ptn).

Thomas Van der Plaetsen, de Europese kampioen van 2016, neemt niet deel aan de tienkamp in München. Hij ondervond nog te veel hinder van een recente voetblessure. Pittomvils was lange tijd out nadat hij vorige zomer zijn achillespees scheurde.