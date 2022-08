Eerste editie GP Yvonne Reynders wegens hevige regenbuien stopgezet

De eerste editie van de GP Yvonne Reynders in Herentals is maandag wegens hevige regenbuien stopgezet. Delen van het parcours stonden blank en aan de aankomstzone waren publiciteitspanelen en nadarafsluitingen omgewaaid. Omdat de veiligheid van de rensters, volgers en publiek niet meer kon gegarandeerd worden, werd de koers na twee ronden van 20,8 kilometer afgevlagd.

Sanne Cant, Julie De Wilde, Nathalie Bex en de Nederlandse Marieke de Groot hadden in de beginfase van de wedstrijd voor een eerste afscheiding gezorgd, toen na 30 kilometer wedstrijd de hemelsluizen open gingen. Het werd spekglad en op bepaalde plaatsen zette het regenwater de straten blank. Na een dik uur koers werd de wedstrijd afgeblazen.

“We hebben nog eens een toertje gedaan om te kijken of het water op sommige delen van het parcours al weggevloeid was, maar dat bleek niet het geval. Je kan dan maar één ding doen en dat is de zaak afgelasten”, verklaarde organisator Michel Van Mogh. “Natuurlijk is het een spijtige zaak dat je een eerste editie voortijdig moet stopzetten, maar de veiligheid primeert. We hadden trouwens een mooi deelnemersveld bijeen weten te sprokkelen, ondanks de concurrentie met tal van andere vrouwenkoersen. We moeten alles nog evalueren, maar ik weet nu al zeker dat er volgend jaar opnieuw een editie van de GP Yvonne Reynders zal zijn.”