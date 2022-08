Belgisch Davis Cup-team kent hun Franse tegenstanders voor groepsfase

De Franse selectieheer Sébastien Grosjean heeft Benjamin Bonzi (ATP 48), Adrian Mannarino (ATP 63), Arthur Rinderknech (ATP 64) en Nicolas Mahut (ATP 21 in het dubbelspel) opgeroepen voor de groepsfase van de Davis Cup. Die vindt in september plaats in het Duitse Hamburg, waar Frankrijk het onder meer opneemt tegen België.

De Franse nummer 1, Gaël Monfils (ATP 22), ontbreekt door een blessure. Vorige week maakte hij in Montreal zijn rentree na drie maanden inactiviteit, veroorzaakt door een probleem aan de hiel, maar in zijn wedstrijd tegen de Brit Jack Draper donderdag moest hij alweer afhaken.

“Door de blessure van Gaël, die in principe altijd in de selectie zou zitten, heb ik momenteel vier spelers opgeroepen. Voor het aanduiden van een vijfde speler wil ik de resultaten afwachten van de Amerikaanse tour tot en met de US Open”, legt ploegkapitein Sébastien Grosjean uit op de website van de Franse tennisfederatie (FFT). “Het reglement laat ons immers toe om drie wissels door te voeren tot vlak na de US Open.”

Tijdens de groepsfase van deze Davis Cup zit Frankrijk in Groep C, samen met België, Duitsland en Australië. De wedstrijden vinden van 13 tot 17 september plaats in Hamburg. De eerste twee van elke groep stoten door naar de fase met rechtstreekse eliminatie (kwartfinales, halve finales en finale), die wordt afgewerkt van 21 tot 27 november in Malaga.

“Het is een hoogstaande groep, waarin iedereen aan elkaar gewaagd is. Aangezien er maar twee teams doorstoten, zullen we in al onze duels solide moeten zijn”, aldus Grosjean.