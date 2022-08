Einde seizoen voor Kasper Asgreen: “Hij heeft een vermoeidheidssyndroom”

Kasper Asgreen zal dit jaar niet meer in actie komen voor Quick-Step Alpha Vinyl. De 27-jarige Deen is volgens het medische team van de wielerformatie oververmoeid, waardoor het beter is hem nu een rustperiode te gunnen.

“Nadat hij een druk eerste deel van het seizoen achter de rug had, waarin hij een vol klassiekerprogramma reed, was Kasper betrokken bij een akelige valpartij in de Ronde van Zwitserland”, luidt het in een officieel communiqué op de website van de ploeg. “De impact van de valpartij en de daaropvolgende pogingen om hem klaar te stomen voor de Tour de France hebben er helaas toe geleid dat Kasper een vermoeidheidssyndroom ontwikkeld heeft, wat betekent dat zijn lichaam zelfs niet meer herstelt van inspanningen op lage intensiteit. Daarom is besloten dat hij stopt met koersen voor de rest van dit seizoen en een herstelperiode in zal gaan, voordat hij zich focust op de voorbereidingen voor 2023.”

De winnaar van de Rode van Vlaanderen in 2021 was nochtans met veel ambitie aan het seizoen begonnen. “Ik ben dit jaar de nummer 1 van de ploeg voor de klassiekers”, zei hij bij de ploegvoorstelling in januari. Door een coronabesmetting zag hij vervolgens zijn deelname in de Tour de Provence in het water vallen. Hij haalde nadien nog wel mooie ereplaatsen in de Strade Bianche (3e) en Amstel Gold Race (6e), maar een val in de Ronde van Zwitserland zorgde voor averij aan de knie.

Asgreen raakte maar net fit voor de Tour de France, maar ondervond te veel hinder van zijn blessure en stapte na de achtste etappe uit de race. Quick-Step Alphy Vinyl en de renner beslisten nu dat dat ook het einde van zijn seizoen betekende.