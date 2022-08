Alec Baldwin haalde de trekker wel degelijk over op de set van ‘Rust’, zegt de FBI

In een interview op de Amerikaanse zender ABC vertelde de acteur dat hij niet wist dat het wapen geladen was. “Iemand stak een echte kogel in een geweer. Een kogel die niet eens op het terrein had mogen zijn”, klonk het.

Het ongeluk hield eind vorig jaar de hele filmwereld wekenlang in de ban. Tijdens een repetitie loste Baldwin een schot met een geladen wapen. Cameravrouw Halyna Hutchins (42) liet daarbij het leven. De politie van New Mexico, waar het ongeval plaatsvond, is nog steeds met hun onderzoek bezig.