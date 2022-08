Een doekje voor het bloeden na de gemiste olympische kwalificatie: Zilver van Guery troost België (een beetje)

Nadat de jumpingploeg vrijdag op het WK in Denemarken zijn olympische ticket alsnog uit handen had gegeven, zorgde Jérôme Guery (42) met zijn zilveren medaille op datzelfde onderdeel toch nog enigszins voor eerherstel. Hij is na Jos Lansink (2006) en Philippe Le Jeune (2010) de derde Belg met individueel eremetaal op het WK.

Zoals dat in die kringen betaamt, had Guery had na afloop vooral lovende woorden voor zijn paard Quel Homme de Hus, de 16-jarige hengst die foutloos bleef in de twee finalerondes. “Hij kan alles. Hij heeft geen enkel probleem met de hoogtes, twijfelt nooit, is betrouwbaar en competitief. En dit keer was ik even goed als hij. Zijn enige tekort is een gebrek aan snelheid, maar ik wist dat dat op dit parcours geen probleem zou zijn. Als er iemand deze medaille verdiend heeft, is het Quel Homme. Ik ben vooral blij voor hem.” Guery is meteen ook zeker van een olympische selectie voor Parijs 2024.

Omdat de Belgische jumpingploeg vorig jaar in Tokio brons had gehaald en een plaats bij de eerste zes volstond voor een ticketje Parijs had België verwacht al op dit WK zekerheid te verwerven over zijn olympische selectie. In de beslissende proef gingen Nicola Philippaert en Jos Verlooy evenwel dusdanig in de fout dat ze terugzakten naar de zevende plek en het zijn voornaamste ambities zag sneuvelen. België krijgt in de Nations Cup en het EK in 2022 en 2023 nog wel drie kansen om zich alsnog te kwalificeren.(mv)