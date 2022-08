Na twee gouden medailles belandt Lotte Kopecky net naast het podium in het omnium: “Nu moet ik op die positieve vibe doorgaan”

Lotte Kopecky (26) fietste een tegenvallende Tour van zich af op de piste. Het werden wel geen drie Europese titels op rij op rij op het EK in München. Na goud in de afvalling en de puntenkoers greep ze in het omnium net naast een medaille. Maar dat liet de trots van het Belgische vrouwenwielrennen niet aan haar hart komen. “Ik had dit toch wel nodig.”

Ze had zaterdag en zondag zo gedomineerd dat iedereen er zomaar van uitging dat Lotte Kopecky ook in het olympische omnium de macht zou grijpen. Toch startte ze voorzichtig, met een achtste plaats in zowel de scratch als de temporace. Geen drama, maar in de afvalling moest ze toch de hamer bovenhalen. Dat deed Kopecky met een tweede plaats, alleen de Française Clara Coppini was beter. Daardoor startte ze als vierde in het slotnummer met een achterstand van 24 punten op. Maar in de puntenkoers, de naam zegt het zelf, zijn er heel wat punten te verdienen. Vijf bij iedere spurt en vooral twintig voor een bonusronde. Ook daar startte Kopecky voorzichtig, waardoor al snel duidelijk werd dat goud niet mogelijk zou zijn. Een medaille wel, maar net toen Kopecky onder stoom kwam en de rest naar adem begon te happen werd de race heel lang stilgelegd na een zware val. De piste moest ook gerepareerd worden. Iedereen kon recupereren en Kopecky drong na de herstart niet meer aan. Een vierde plaats werd haar deel. “Op het moment dat ik wou toeslaan, werd de race geneutraliseerd. Mijn kracht ligt op het einde, dan kan ik mijn grote motor uitspelen. Dat is jammer, want de benen waren opnieuw goed. In de eerste twee nummers was ik niet honderd procent, speelde mijn maag een beetje op. Maar de afvalling was prima en ik was klaar om voor een medaille te gaan. Uiteraard was een derde medaille mooi geweest, maar ik keer met een heel voldaan gevoel naar huis.”

Kopecky was na een tegenvallende Tour de France Femmes toch met wat twijfels naar München afgezakt. Ze zegde ook af voor de wegrit, die volgende zondag wordt gereden. Ze koos voor de piste als een soort therapie. En die heeft gewerkt. “Ik wou mij vooral amuseren en dat heb ik gedaan. Als je dan tussendoor twee keer goud pakt, kan het niet meer stuk. Ik denk dat ik de verwachtingen nu toch wel heb ingelost. (grijnst) Ik ben trots op mijn prestatie, het deed mij ook wat om de puntenkoers te winnen in mijn regenboogtrui. Zo domineren voelde wel goed.”

Nog niet denken aan WK

Voor Kopecky zijn die twee Europese baantitels alvast een ferme opsteker na een periode waarin het niet liep zoals ze wou. “Ik had dit toch wel nodig. Het is de bevestiging dat ik wel goed ben. Ik heb hard gewerkt richting Tour, maar het blijft een vraagteken waarom het toen niet liep. Het komt er nu op aan om na deze vertrouwensboost in een positieve vibe te blijven. Ik kijk vooruit.”

Kopecky laat de competitie nu een tijdje links liggen en zit samen met haar vriend/coach Kieran De Fauw en haar team SD Worx om de rest van het seizoen te bekijken. En te leren van de eventueel gemaakte fouten in de voorbereiding van de Tour. Want nu telt nog één wegkoers voor Kopecky: het wereldkampioenschap in het Australische Wollongong op 24 september. “Ik wil daar nog niet aan denken, dat is nog ver weg. Natuurlijk wil ik wereldkampioen worden. Wie niet?”