Geen medaille voor Fabio Van den Bossche in omnium na razend spannende puntenkoers, Fransman verovert goud

Fabio Van den Bossche is er maandag op het EK baanwielrennen in München niet in geslaagd zijn goede uitgangspositie te verzilveren in de afsluitende puntenkoers van het omnium. De twintigjarige Gentenaar eindigde uiteindelijk als zesde. Hij verbeet na afloop zijn ontgoocheling. “Ik wilde in de puntenkoers voor de titel gaan”, legde hij uit.

“We hebben tussen de proeven in veel rust gehad, meer dan anders, onder meer door de jammerlijke val bij de vrouwen. Dat was niet zo goed voor mij”, begon Van den Bossche, de Europese vicekampioen in het omnium, na afloop. Hij was de dag uitstekend begonnen met winst in de kwalificaties en ook de eerste plaats in de eerste proef, de scratch. Nadien volgden een derde plaats (temporace) en een negende plaats (afvalling). Hij begon de afsluitende puntenkoers als derde, maar zakte daarin terug naar een zesde plaats.

“Ik ben heel goed begonnen vandaag”, stelde hij. “Ik win de scratch, een onderdeel dat me normaal minder ligt. In de afvalling liep ik een klapband op. Daar ben ik wel ontgoocheld over. Ik verlies er ook veel punten. In de puntenkoers had ik nog een goed gevoel. Ik wilde voor de titel gaan. Maar het was moeilijk een ronde te pakken. Daar zocht ik naar. Ze reden op mijn wiel en dan weet je dat andere jongens daarvan kunnen profiteren. Het was moeilijk koersen. Toch ben ik niet geheel ontevreden. Ik ga het positieve proberen onthouden en met een goed gevoel de ploegkoers van morgen ingaan.”

Die ploegkoers is nog een groot doel voor Van den Bossche, die er rijdt aan de zijde van Robbe Ghys. Ghys toonde vrijdag al zijn grote vorm met een zilveren plak in de puntenkoers. “We gaan in de ploegkoers voor het hoogste”, bevestigde Van den Bossche. “Robbe is heel goed. Hij heeft vrijdag bewezen dat hij bij de beste pisterenners van het moment hoort. Het is een eer om met hem aan de start te staan hier. We gaan er weer vol voor gaan morgen.”