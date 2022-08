Met 25 euro zette deze Vlaming Elon Musk te kijk, en hij wordt er rijkelijk voor beloond

De Belgische onderzoeker Lennert Wouters heeft met 25 euro – en toegegeven: ook heel veel tijd en geduld – voor furore gezorgd in de techwereld. Als eerste hacker slaagde hij erin om de controle over te nemen van een Starlink-schotel. Zo kreeg hij inkijk in de werking van het satellietnetwerk van Elon Musk. Het bedrijf kon niet anders dan het werk van Wouters “technisch indrukwekkend” te noemen.