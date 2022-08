Politie onderzoekt verdacht overlijden op De Coninckplein in Antwerpen

De Antwerpse politie is momenteel een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden op het De Coninckplein. Voorlopig is er weinig informatie bekend over de situatie en de identiteit van het slachtoffer. Rond het plein is een perimeter ingesteld, het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek.

“Rond 19 uur is een persoon neergevallen op het De Coninckplein”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “De hulpdiensten snelden zich ter plaatse en startten de reanimatie van het slachtoffer. Die mocht helaas niet baten, de persoon is overleden.”

Over de omstandigheden en de identiteit van het slachtoffer wil de politie voorlopig geen verdere informatie geven. Rond het plein is een gerechtelijke perimeter ingesteld, het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek.

De politie is momenteel ook aanwezig op een tweede plaats delict. “Ook daar kunnen we geen verdere informatie over geven. We onderzoeken of beide plaatsen iets met elkaar te maken hebben”, aldus Bruyns.

