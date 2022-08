Dan toch geen apenpokken vastgesteld bij Duits meisje van vier

Een meisje van vier uit de Zuidwest-Duitse stad Pforzheim is dan toch niet besmet met het apenpokkenvirus, in tegenstelling tot wat de autoriteiten vorige week meldden. Dat zegt het Duitse ministerie van Volksgezondheid maandag.

Uit bijkomende testen bleek dat het meisje negatief is. “De verantwoordelijke plaatselijke gezondheidsdienst heeft ons vandaag laten weten dat het de zaak zal intrekken”, zei een woordvoerder van het ministerie.

Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) voor ziektebestrijding, de Duitse evenknie van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano, had afgelopen dinsdag laten weten dat het meisje het eerste geval van het virus bij een kind in het land was. Het meisje woont in een huishouden met twee besmette volwassenen, maar had geen symptomen.

Aangezien ze geen ziekteverschijnselen vertoonde, werden zowel het oorspronkelijke staal als twee andere keelswabs van het kind onderzocht door de gezondheidsdiensten. Die tests leidden ertoe dat de diagnose werd teruggedraaid.

Onjuiste resultaten kunnen onder meer worden veroorzaakt door verontreiniging tijdens de testprocedure of de bemonstering, aldus de verklaring.