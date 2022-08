Twee mannen aangehouden na ruzie in garage in Lokeren, afgehakte hand chirurgisch weer aangezet

Na een uit de hand gelopen ruzie in een garage in lokeren vrijdagnacht zijn twee mannen aangehouden door de onderzoeksrechter. Tijdens die ruzie verloor een man zijn hand, maar die kon chirurgisch er opnieuw aangezet worden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

In de Zoomstraat in Lokeren is vrijdagnacht een garagehouder aangevallen door een twintigtal personen. Er werden enkele schoten in de lucht gelost en één persoon verloor zijn hand toen die werd afgehakt door een ijzeren staaf.

De onderzoeker heeft beslist om twee mannen die de garage binnenvielen, aan te houden. De twee broers die de garage uitbaten mochten beschikken.

“De mans wiens hand werd afgehakt, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden gelet op zijn medische toestand. Zijn hand werd er gedurende een urenlange operatie weer aangezet. Maar dit dient medisch te worden opgevolgd”, zegt een woordvoerster van het parket.