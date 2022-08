Trainer Karim Belhocine opnieuw onder vuur bij de supporters van KV Kortrijk: “Waarom zou ik alles veranderen?”

Karim Belhocine had de verdienste dat hij de bus in het Joseph Marienstadion niet parkeerde. De flankverdedigers Mehssatou en aanvoerder D’Haene stonden hoog en de T1 van Kortrijk pakte zelfs met drie spitsen uit. Helaas voor KV Kortrijk ging de bal na zeven minuten op de stip voor een fout op de voor de rust ongrijpbare Lapoussin. Of het een strafschopfout was van Sissoko? Lapoussin grijnsde. “Absoluut. Geen twijfel mogelijk. Kijk maar naar mijn been.” Hoe dan ook was het duel van Sissoko, die een bleke wedstrijd speelde, net iets te fanatiek. De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor de Kortrijkzanen die vooral in het middenveld geen voet aan de grond kregen tegen een ontketende Teuma en zijn ploegmaats. Keita, die al snel geel pakte, werd samen met Sissoko centraal in het middenveld, tot een figurant gedegradeerd. Allebei werden ze door Belhocine tijdens de rust uit hun lijden verlost. Slechts de laatste vijf minuten van de eerste helft was er, vooral onder impuls van Selemani, wat druk voor het doel van Anthony Moris.

Op de vingers getikt

Wat opviel: Belhocine werd in de eerste helft tot twee keer op de vingers getikt door de vierde scheidsrechter Wim Smet. Omdat hij buiten de voorziene zone aan het coachen was. Veel inspiratie leverde het zijn spelers op het veld niet op. Met drie wissels na de rust probeerde de Kortrijkse trainer het tij te keren. De bezoekers speelden eindelijk agressiever. Tot Teuma opnieuw zijn duivels ontbond en zo waar met rechts scoorde. Het sierde KV Kortrijk dat het zich niet gewonnen af. Na een schot van nieuwkomer Massimo Bruno scoorde Selemani de aansluitingstreffer. Met wat geluk hadden de bezoekers in de slotfase zelfs de gelijkmaker aan het voet toen Moris even een bal loste. Al moet gezegd dat Union vooral in het slotkwartier een derde doelpunt liet liggen.

Debutanten

Massimo Bruno, die voor eerst dit seizoen in actie bij KV Kortrijk, legde na afloop de vinger op de wonde. “We hadden te veel respect voor Union en lieten onze tegenstander te makkelijk voetballen. We wilden in het begin van het seizoen zoveel mogelijk punten pakken om zo snel mogelijk veilige oorden op te zoeken in de stand. Vooral omdat er een lastig programma aan komt. Met vier op twaalf zijn we niet helemaal in dat opzet geslaagd. Het is wat het is. We zullen vol aan de bak moeten. KV Kortrijk is een sympathieke club die een plaats verdient in de Jupiler Pro League. Zelf wil ik een basisspeler worden”, reageerde Bruno. Met de terugkeer van aanjager Kevin Vandendriessche beschikt KVK over een extra troef in het middenveld. In zijn korte invalbeurt viel een andere debutant Youssef Challouk op. Vorig seizoen was de vinnige middenvelder in eerste klasse B een revelatie bij Deinze. Hij heeft alles in zich om het ook een stap hoger te kunnen.

Wat blijft sluimeren - een ongezonde situatie - zijn de spreekkoren tegen Karim Belhocine. De harde supporterskern van de club schreeuwt nog steeds om het ontslag van de coach. Die de schouders ophaalde op de persbabbel. “Wat ik van die roep om mijn ontslag vind? Ik kan het mij moeilijk aantrekken en ben in ieder geval niet van plan iets te wijzigen aan mijn aanpak. Waarom zou ik alles veranderen? Ik weet dat mijn spelers, de technische staf en ik hard werken op trainen én ons uiterste best doen om resultaten af te dwingen. Negativisme lost niets op.”