Adele wil zeker trouwen met nieuwe vriend: “Ik ben geobsedeerd door hem”

De Britse zangeres Adele (34) is ervan overtuigd dat ze in de toekomst opnieuw wil trouwen. Ook wil de zangeres nog meer kinderen. Dat heeft ze gezegd in een interview met Elle.

Adele is momenteel volop bezig met het plannen van haar nieuwe concertenreeks in Las Vegas. Origineel moest die in januari van dit jaar van start gaan. Maar op het allerlaatste moment liet ze in een video weten dat het niet ging lukken. Door de vele coronabesmettingen bij haar crew konden de shows niet doorgaan. Tweede keer, goede keer. De zangeres zal nu van november 2022 tot maart 2023 in Las Vegas op het podium staan.

“Het was het ergste moment van mijn carrière”, zegt ze over de beslissing om de concerten te annuleren in een interview met Elle UK. Maar nu kijkt ze met volle goesting uit naar de nieuwe concertreeks.

Het interview met het maandblad ging ook over haar privéleven. Zo kreeg ze de vraag of ze ooit opnieuw wil trouwen? Het antwoord: “Ja, absoluut.” Verloofd is ze momenteel nog niet, maar verliefd dat zeker wel. “Ik ben zoooo verliefd. Ik ben zo gelukkig als ik ooit zal zijn. Ik kan net zo goed getrouwd zijn.”

De zangeres heeft momenteel een relatie met de Amerikaanse spelersmakelaar Rich Paul (40).“Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Ik ben geobsedeerd door hem”, zegt ze. Voordien was ze getrouwd met Simon Konecki, maar hun scheiding werd begin dit jaar gefinaliseerd.

Met Konecki heeft Adele één zoon van negen jaar. Maar in de toekomst zou ze graag nog meer kinderen willen. “Ik wil zeker meer kinderen. Ik ben een huisvrouw en een matriarch. En een stabiel leven helpt me met mijn muziek. Maar op dit moment ben ik enkel met Vegas bezig.”

(sgg)