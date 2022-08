Dief steelt elf kilo ajuinen op veld van hoevewinkel in Beverlo

“Mijn man Tom Machiels (43) startte op zijn 21ste met zijn bedrijf”, zegt Ann Govaerts. “Twee weken geleden werden er al aardappelen gepikt op onze velden. De kleine laten ze natuurlijk liggen en omdat die groen worden, kunnen we een boete krijgen.”

Lekkerder

Tom en Ann hadden een vermoeden dat er ook uien gestolen werden en hun kinderen hebben de dief toevallig betrapt. “De kleine man van rond de 70 jaar had een elektrische fiets bij met een aanhangwagentje. Uit armoede stelen was het dus niet. De man vertelde dat hij ‘een paar’ ajuintjes nodig had, want dat maakte zijn eten lekkerder. Onze winkel aan de Genemeerstraat is open van woensdag tot zaterdag en dankzij het korte ketenverhaal zijn onze producten goedkoper dan in de andere winkels. Nadat onze dochter ons verwittigde waren we dadelijk bij de dief. Hij wou ons een paar euro geven, maar mijn man Tom stelde dat hij zijn fiets nu ook mocht afpakken. Van dieven nemen we geen geld aan, dus heeft mijn man de grote tas afgepakt. Het ging om liefst 11 kg, misschien wou hij voor de hele wijk eten maken.”

Groeiproces

De mensen van de hoevewinkel gaan tegen de diefstal klacht neerleggen bij de politie. “We hebben die nacht niet veel geslapen en zijn dit echt wel beu. Als ik ergens een mooie plant bij mensen buiten zie staan, dan blijf ik eraf. Zo ben ik door mijn ouders en grootouders opgevoed. We hebben al 7 moeilijke jaren achter de rug met veel droogte en vorig jaar verzoop alles en nu dit. Veel mensen beseffen niet hoe hard we moeten werken, want het groeiproces van zaadje tot ui duurt liefst 4 à 5 maanden en we worden streng gecontroleerd. Dat is goed, maar toch kopen sommige mensen voedsel van verre landen zoals Hongarije waar voedselveiligheid niets voorstelt. Wij hebben alvast meerdere rode sjaaltjes met witte bollen opgehangen voor de campagne www.boerensjaal.be om de Vlaamse boeren te steunen”, besluit Ann Govaerts. (Koen Luts)