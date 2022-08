Limburgse juniores Driesen en Geraerts kleuren eerste Triptyque Ardennais voor juniores

Matisse Geraerts heeft op korte tijd een plaatsje weten te bemachtigen tussen de beteren van deze junioreslichting. Begin dit jaar was de Lanakenaar nog een nobele onbekende die goed aan het seizoen begon, maar al snel wat bezinningstijd nodig had. Toen hij zich in Montenaken naar de provinciale titel spurtte - die hij door een rare reglementskronkel moest afstaan omdat hij deel uitmaakt van een Waals team - werd dit als een toevalstreffer bestempeld omdat de Limburgse toppers elders aan de slag waren. Maar nadien bleef hij sterk presteren met afgelopen zondag een eerste overwinning, en meteen een grote vis. De Lanakenaar, getraind door gewezen prof Dennis Vanendert, won in Gouvy de eerste rit van de Triptyque voor juniores. Na een zware wedstrijd met tal van aanvallen en meer dan 1.200 hoogtemeters toonde hij zich de snelste van een omvangrijke groep. “Na heel wat schermutselingen liep pas op 1 kilometer van de meet alles samen”, aldus de winnaar. “De laatste 3 kilometer gingen bergaf dus het tempo lag bijzonder hoog. Omdat er op 300 meter van de meet nog een haakse bocht lag, was het zaak om goed vooraan te blijven. Geen gemakkelijke klus, maar het lukte me. Ik draaide als tweede en zette meteen voluit aan om uiteindelijk met enkele lengten voorsprong te winnen.”

Een zege die van hem uiteraard ook de eerste geletruidrager maakte. Niet voor lang, want maandagvoormiddag stond er een tijdrit van 5,5 kilometer op het menu. Daarin was een andere Limburger aan het feest. Dit keer was het gewezen nationaal nieuwelingenkampioen Niels Driesen die aan het langste eind trok en de leiderstrui van Geraerts overnam.

Die trui wist Driesen ook in de slotetappe samen met zijn ploegmaats van Acrog-Tormans te verdedigen. Driesen finishte in de eerste achtervolgende groep op 19 seconden van winnaar Sil Van Daele. Dat volstond ruimschoots om als eerste laureaat op de erelijst van de Triptyque Ardennais voor juniores te verschijnen.

Vijf medailles op BK voor aspiranten

In Denderleeuw knokten de aspiranten voor de nationale titels in het tijdrijden en op de weg. Vijf medailles gingen naar Limburg. De Lummense Zita Peeters behaalde bij de 14-jarigen er zelfs twee: zilver op de weg en brons in het tijdrijden. In die categorie was er ook brons voor Melanie Lemmens uit Paal in het tijdrijden. De 13-jarige Dieuwke Vanhees behaalde zilver op de weg.

Bij de jongens behaalde de 12-jarige Kay Bonnet uit Lanklaar brons.

Limburgse nieuwelingen winnen

Provinciaal nieuwelingenkampioen Tristan Jannes uit Tessenderlo behaalde tijdens het verlengde weekend twee overwinningen. Zondag was hij veruit de beste in Bierbeek waar hij na een lange solo zijn naaste belagers op meer dan drie minuten zette. Maandag was hij in Huldenberg de snelste van een kopgroep van drie.

Hasselaar Jules Bemong behaalde in Hoeleden zijn eerste overwinning. Zijn ploegmaat Noah Schepens werd daar tweede. Beiden maakten ze deel uit van een kopgroep van vijf.

Aless De Bock was de beste in Roosdaal. Samen met zijn vluchtmakker Matiz Van Boterdael fietste hij de rest van het deelnemersveld op meer dan drie minuten.