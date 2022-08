De koning van de regelmaat stapt in de voetsporen van Jacky Ickx: Waarom Stoffel Vandoorne nu eerder de 24 Uur van Le Mans gaat rijden dan de Formule 1

In het Zuid-Koreaanse Seoel wist Stoffel Vandoorne de wereldtitel Formule E te veroveren. De West-Vlaming wordt zo de eerste Belgische wereldkampioen in de autosport sinds Jacky Ickx in 1983 de titel in de enduranceracerij veroverde. En het zou best kunnen dat deze wereldkroon Vandoorne nu de kans geeft om te schitteren in datzelfde uithoudingskampioenschap.