Roemeense sensatie zwemt op twee na snelste 200 meter ooit op EK, Roos Vanotterdijk achtste in finale 100 meter vlinderslag

De 17-jarige Roemeen David Popovici, die eerder al goud veroverde op de 100 meter, heeft maandag ook de 200 meter vrije slag gewonnen op de Europese kampioenschappen in München. Hij deed dat in 1:42.97, de op twee na snelste tijd in de geschiedenis. Alleen de Duitse wereldrecordhouder Paul Biedermann (1:42.00) en de Amerikaanse zwemlegende Michael Phelps (1:42.96) waren in het verleden sneller.

De Zwitser Antonio Djakovic (1.45.60) en de Oostenrijker Felix Auboeck (1.45.89) moesten in de Italiaanse hoofstad op ruime afstand met zilver en brons vrede nemen.

Zaterdag won Popovici de 100 meter in een wereldrecord (46.86). Op de wereldkampioenschappen in Boedapest won het Roemeense zwemfenomeen ook al de 100 en 200 meter.

Roos Vanotterdijk achtste in finale 100 meter vlinderslag

Roos Vanotterdijk achtste in finale 100 meter vlinderslag

Roos Vanotterdijk is achtste en laatste geworden in de finale van de 100 meter vlinderslag. De 17-jarige Limburgse tikte aan in 58.74, 89 honderdsten boven haar Belgisch record (57.87). De Zweedse Louise Hansson won in 56.66, voor de Française Marie Wattel (56.80) en de Bosnische Lana Pudar (57.27).

Vanotterdijk kon zich maandag niet voor de finale van de 100 meter rugslag plaatsen. Ze tikte in haar reeks als zevende aan in 1:01.61, 71 honderdsten boven haar Belgisch record (1:00.90) en de veertiende tijd van de halvefinalistes. Voor een plaats bij de top acht was 1:00.83 nodig.

Vanotterdijk zwom haar halve finale amper twintig minuten nadat ze in 58.74 achtste was geworden in de finale van de 100 meter vlinderslag. Eerder deze week strandde ze ook in de halve finales van de 100 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag en werd ze uitgeschakeld in de reeksen van de 50 meter rugslag.