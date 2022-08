West Ham denkt opnieuw aan Hans Vanaken, maar vertrek is onbespreekbaar voor Club Brugge

Hans Vanaken (29) is opnieuw in beeld bij West Ham, maar de Engelse club hoeft zich geen illusies te maken. Club Brugge is sowieso niet bereid om mee te werken voor een transfer van zijn sterkhouder.

De interesse van West Ham is allesbehalve nieuw. In september 2020 deed het al een stevig bod – dik 15 miljoen euro – op de middenvelder. Hij was zeer gecharmeerd en overwoog het ernstig, maar Club had er geen oren naar en gaf hem ter compensatie een verbeterd contract. Daar had hij uiteindelijk vrede mee, want in Brugge speelde hij tenslotte voor de prijzen. Ook begin dit jaar, tijdens de wintermercato, dachten de Hammers aan Vanaken, maar concreet werd het toen niet. Dat hij er op de lijst blijft staan, nu dus nog steeds, heeft te maken met manager David Moyes die fan is. Na de mislukte start in de Premier League (0 op 6) is de roep om versterking bovendien weer toegenomen.

Maar Vanaken halen lijkt op dit moment een mission impossible. Bij Club klinkt het dat een vertrek in deze mercato onbespreekbaar is. Te begrijpen, aangezien Charles De Ketelaere al naar Milan trok en ook Noa Lang nog op een transfer mikt. Vanaken gaf net nog aan dat hij ondanks het vaderschap – hij werd onlangs papa – nog altijd openstaat voor het buitenland, maar in principe blijft hij gewoon weer op post. Hij heeft nog een contract tot 2025. (dvd)