Lara Salden zet punt achter internationale tenniscarrière: “Mentale gezondheid primeert”

Lara Salden verraste maandagmiddag met haar post op Facebook waarin ze aankondigde per direct afscheid te nemen van het internationale tennis. “Liefste tennis, je was mijn liefde op het eerste gezicht. Je hebt ervoor gezorgd dat ik mezelf op een andere manier leerde kennen. Je hebt me groeien van een kleine meid met dromen tot een onafhankelijke vrouw met kracht en ervaring. Met pijn in het hart moet ik berichten dat ik niet langer aan internationale toernooien zal deelnemen en mijn professionele tenniscarrière zal beëindigen. Mijn mentale gezondheid is prioriteit. Ik heb deze zware beslissing samen genomen met mijn team en familie en ik kan niet beschrijven hoeveel steun en liefde ik van hen gekregen heb. Ik wil graag iedereen bedanken die deel uitmaakte van mijn tenniscarrière”.

Afgelopen weekend won Salden nog het dubbeltoernooi in Koksijde (25.000 dollar) samen met Magali Kempen.

