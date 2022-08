Auto over de kop bij ongeval in Herk-de-Stad: bestuurder (21) gewond

De 21-jarige Jordan G. uit Herk-de-Stad is maandagnamiddag rond 15 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Sint-Truidersteenweg in de gemeente. De bestuurder verloor de controle over het stuur en raakte een boom. Hierdoor sloeg de auto over de kop.

Twee auto’s zijn vrijdagnamiddag gebotst op de Grote Baan in Herk-de-Stad. Bij dat ongeval vielen drie gewonden: Charlotte F. (31) uit Herk-de-Stad, Brigitte L. (59) uit Geetbets en Zayed A. (36) uit Herk-de-Stad.

maw