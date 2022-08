Weekendcontroles in Hasselt en Zonhoven: 61 te snel en 18 onder invloed aan stuur

Tijdens het verlengd weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad snelheidscontroles op drie locaties in de zone. In Zonhoven was dit op de N74 en in de Wijvestraat. In Hasselt werd er gecontroleerd op de Genkersteenweg. Van de 1.474 gecontroleerde bestuurders reden er 61 te snel.

Daarnaast hield de politie LRH ook alcohol- en drugscontroles op drie locaties in de zone. In Hasselt werd er gecontroleerd op de Stokrooieweg en op de Herkenrodesingel. In Zonhoven werden de bestuurders op de Boddenveldweg gecontroleerd.

In totaal reden 18 bestuurders van de 315 gecontroleerden onder invloed: eén bestuurder zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur en 17 bestuurders hadden te veel gedronken. Eén van de bestuurders die te veel gedronken had, probeerde de controle te omzeilen, maar werd onderschept. Een andere bestuurder onder invloed van alcohol moest niet enkel zijn rijbewijs inleveren, maar zag ook zijn voertuig getakeld worden aangezien er een vermoeden was dat zijn voertuig niet verzekerd was. Daarnaast legde een bestuurder een positieve ademtest af en diende hij dan ook zijn rijbewijs tijdelijk in te leveren. Even later vertrok deze bestuurder toch opnieuw met zijn voertuig. Hij werd onderschept en zag zijn voertuig dan ook getakeld worden.

maw