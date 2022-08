EK ZWEMMEN. Roos Vanotterdijk uitgeschakeld in halve finales 100 meter rugslag

Ze tikte in haar reeks als zevende aan in 1:01.61, 71 honderdsten boven haar Belgisch record (1:00.90) en de veertiende tijd van de halvefinalistes. Voor een plaats bij de top acht was 1:00.83 nodig.

Vanotterdijk zwom haar halve finale amper twintig minuten nadat ze in 58.74 achtste was geworden in de finale van de 100 meter vlinderslag. Eerder deze week strandde ze ook in de halve finales van de 100 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag en werd ze uitgeschakeld in de reeksen van de 50 meter rugslag.