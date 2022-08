Tom Dumoulin stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen: “Ik merk dat het simpelweg niet meer lukt”

Tom Dumoulin hangt met onmiddellijke ingang zijn fiets aan de haak. Dat heeft de Nederlander die in Riemst woont,maandagavond zelf bekendgemaakt. Dumoulin zou aanvankelijk pas na dit seizoen afzwaaien en had van het WK tijdrijden in Australië nog een doel gemaakt, maar de voormalige Girowinnaar is nu op die beslissing teruggekomen. “De tank is leeg”, schrijft hij in een bericht op zijn sociale kanalen.

Dumoulin had begin juni aangekondigd dat hij eind dit seizoen zou stoppen met professioneel wielrennen. De Nederlander was begin 2021 al tijdelijk gestopt. “Al te lang voel ik een grote druk om te presteren en wil ik altijd het beste doen voor het team, de sponsors, de fans, enzovoort. Maar in dat proces ben ik mezelf wat vergeten”, klonk het toen. Dumoulin kwam na een pauze van enkele maanden terug in het peloton, maar op 3 juni van dit jaar kondigde hij aan dat hij definitief zou stoppen.

Dumoulin zou aanvankelijk nog tot het einde van het seizoen doorgaan. Bij de aankondiging van zijn afscheid in juni gaf de Nederlander nog aan dat hij van het WK tijdrijden in het Australische Wollongong in september een doel wilde maken, maar op die beslissing is hij nu dus teruggekomen. Dumoulin stopt met onmiddellijke ingang met koersen.

“Ondanks de liefde voor de fiets merkte ik het hele voorjaar al dat het niet liep zoals ik wilde en ik klaar was voor een nieuwe levensfase” en “ik merk nu dat het me simpelweg niet meer lukt”, valt onder meer te lezen in een bericht dat Dumoulin schreef. “De tank is leeg. Sinds mijn harde crash in september vorig jaar op training is er opnieuw iets geknakt. Ik moest de weg terug naar boven wéér onderbreken en wéér een teleurstelling verwerken. Het was er een te veel”, klinkt het.

Dumoulin heeft er een profcarrière van 11 seizoenen opzitten. Hij werd in 2012 prof bij Argos-Shimano (het huidige Team DSM, red.). Daar zou hij jarenlang blijven: pas in 2020 veranderde hij voor de eerste en enige keer van ploeg. Hij stapte toen over naar Jumbo-Visma.

Dumoulin werd in 2014 Nederlands kampioen tijdrijden en werd later dat jaar ook derde op het WK tijdrijden, maar zijn échte doorbraak kwam er in de Vuelta van 2015. Hij won er een pittige heuvelrit en een tijdrit en droeg de rode leiderstrui tot de voorlaatste etappe. Uiteindelijk sloot hij die Vuelta als zesde af.

De ultieme bekroningen in zijn carrière kwamen er in 2017: in het voorjaar won Dumoulin tot jolijt van heel Nederland de Giro - hij was de eerste Nederlander in 37 jaar die erin slaagde een grote ronde te winnen. In het najaar werd hij ook wereldkampioen tijdrijden in het Noorse Bergen. Een jaar later werd hij tweede in de Giro, de Tour de France en het WK tijdrijden. Op zijn palmares prijken ook nog twee zilveren tijdritmedailles op de Olympische Spelen (Rio 2016 en Tokio 2021).

Het volledige bericht waarmee Dumoulin zijn onmiddellijke wielerpensioen aankondigde: