Harmony Montgomery (5) werd volgens politie al in 2019 vermoord, maar ze werd nooit gevonden

Harmony Montgomery werd door haar mama als vermist opgegeven in november 2021. De vrouw had naar eigen zeggen haar dochter voor de laatste keer gezien via een videogesprek in de lente van 2019. Zij verloor het hoederecht over haar dochter in 2018, waarna het meisje bij haar vader zou gewoond hebben. Na een anoniem telefoontje werd er gevreesd voor kindermishandeling door haar vader, maar dat werd nooit officieel vastgesteld.

In september 2021 kwam er opnieuw een anoniem telefoontje binnen. Het meisje zou niet ingeschreven zijn geweest op school. Dat deed opnieuw de alarmbellen afgaan. Harmony was vermist en de politie startte een onderzoek.

De politie concludeerde dat het meisje voor de laatste keer gezien werd in oktober 2019. Bijna een jaar lang werd er gezocht naar het kind, maar die zoektocht heeft nu een andere wending gekregen. De zaak van Harmony wordt niet langer aanzien als een verdwijning, maar wel als een moordzaak. “Op dit moment zijn Harmony’s stoffelijke resten nog niet gelokaliseerd, maar we beschikken wel over meerdere bronnen, waaronder recentelijk bevestigd biologisch bewijs, dat ons tot deze moeilijke en tragische conclusie heeft geleid”, verduidelijkte openbare aanklager John Formella.

De politie bevestigde dat ze zullen blijven zoeken naar het lichaam van het meisje en de omstandigheden van de moord. (sgg)