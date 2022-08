Lanaken

Het zijn hoogdagen voor busspotters, want sinds vorige week rijdt in Limburg de eerste volledig elektrische lijnbus rond. De primeur was voor het Lanakense busbedrijf Heidebloem, dat in onderaanneming voor De Lijn werkt. “Onze e-bussen hebben een bereik van zo’n driehonderd kilometer”, zegt manager Philippe Samyn.