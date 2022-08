PARCOURS VUELTA 2022. Start in Nederland, vooral vuurwerk in tweede en derde weekend

Twee tijdritten, zes vlakke etappes, vier heuvelritten en negen bergetappes. Dat is het 3.280 kilometer lange parcours van de Vuelta 2022 samengevat. Een start in Nederland, een verraderlijke eerste week in het noorden van Spanje, een beslissende tweede week en een slot met nog een paar kansen om het klassement om te gooien. Lees er hieronder alles over (in tekst en ritprofielen onderaan).

De aanloop:Gran Salida met ploegentijdrit in Utrecht en ultrakorte Belgische passage

De Giro startte dit jaar in Hongarije, de Tour in Denemarken en de Vuelta gaat van start in… Nederland. Zeven jaar nadat Utrecht de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk mocht organiseren, is het nu op vrijdagavond 19 augustus gastheer van de Gran Salida van de Ronde van Spanje. De Vuelta start met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer met start en finish op het Jaarbeursplein van de Nederlandse Domstad. De ploegentijdrit was jarenlang niet weg te denken uit het parcours van de Vuelta - tussen 2010 en 2017 was het vaste prik - maar is ondertussen een in onmin geraakte discipline geworden. De laatste ploegentijdrit in de Vuelta (en de Tour) was in 2019. Toen ging het team van Jumbo-Visma collectief onderuit omdat het wegdek nat was geworden door een lek zwembadje op een heuvel. Primzo Roglic verloor zo 40 seconden op ritwinnaar Astana. Het tijdritparcours in Utrecht is niet al te technisch, behalve in het begin en op het einde wanneer de renners zich in de binnenstad begeven.

Ook de tweede etappe finisht in Utrecht, maar dit keer zijn de sprinters aan zet. De start is in ‘s-Hertogenbosch en onderweg vallen zowaar de eerste bergpunten te verdienen op de “Alto de Amerongse Berg”, een eufemisme voor een klein puistje tussen Amerongen en Veenendaal. Tim Merlier krijgt in Utrecht een eerste uitgelezen kans om een ritzege en bijgevolg een etappe in de drie grote rondes op zijn palmares te zetten. Anders volgt ’s anderendaags een herkansing in de rit met start en aankomst in Breda. Een ideale rit voor de Vlaamse wielerliefhebbers om de Vuelta-renners live aan het werk te zien, want de zondagetappe flirt grotendeels met de Belgische grens. In de Belgische enclave Baarle-Hertog overschrijdt iets na de middag het peloton over enkele honderden meters maar liefst acht keer de Belgisch-Nederlandse grens.

Week 1: Eerste klimspektakel in het grillige noorden

Op maandag maakt het wielercircus de verplaatsing naar Spanje om op dinsdag te hervatten in Vitoria-Gasteiz, iets ten zuiden van Bilbao. Het Spaanse luik van de eerste Vuelta-week speelt zich volledig af in het noorden van het land. Eerst het Baskenland, dan Cantabrië, ten slotte Asturië. Regio’s die bekendstaan om hun venijnige cols en grillige weersomstandigheden.

Vitoria-Gasteiz, de Baskische startplaats van de dinsdagetappe, is de geboortestad van Mikel Landa maar die zal rit vier niet winnen. Die is op maat van de puncheurs. Alaphilippe, iemand? De vijfde rit met aankomst in Bilbao is met vijf klimmetjes onderweg al een stuk lastiger. Bilbao is volgend jaar trouwens ook het decor voor de Grand Départ van de Tour de France. Evenepoel zal zich thuis voelen op de Baskische wegen, maar de etappe is allicht niet lastig genoeg voor de klassementsmannen. Die zullen zich vooral willen sparen voor de zesde etappe op donderdag: de eerste aankomst bergop. Die ligt bovenop de Pico Jano. Deze Cantabrische smeerlap is 12,6 kilometer lang en heeft stijgingspercentages tot 12%. Enkele favorieten zullen hier al door de mand vallen.

Etappe zeven op vrijdag is er eentje voor de vluchters, in het weekend zijn de klimmers opnieuw aan zet. Het tweeluik in Asturië voor de tweede rustdag kondigt zich als loodzwaar aan. De zaterdagrit telt 3.300 hoogtemeters op 156 kilometer. De hele dag op en af met op het einde de Colláu Fancuaya. Die col werd pas in 2019 geasfalteerd en is naast erg smal ook bijzonder steil. De slothectometers gaan tot 17% naar omhoog. Al had het altijd nog erger gekund, want de gevreesde moordcol Alto de El Angliru laten de renners links liggen.

De climax van de eerste Vuelta-week volgt zondag op Les Praeres de Nava. Een geitenpad, een loeisteile beklimming op afbrokkelend asfalt. Nog geen vier kilometer lang, maar aan gemiddeld 13%. Met in het tweede deel stijgingspercentages tot 24%. De renners zullen hier naar boven kruipen. Net zoals in 2018 toen Simon Yates er won voor Miguel Angel Lopez en Alejandro Valverde. Yates veroverde er de rode leiderstrui en zou hem niet meer afgeven tot in Madrid. De rustdag op maandag zal welgekomen zijn.

Simon Yates triomfeerde in 2018 bovenop Les Praeres de Nava — © AFP

Week 2: meteen D-day voor Evenepoel, zwaarste cols van de Vuelta in het weekend

Het wielerpeloton bevindt zich bij de start van de tweede week aan de Costa Blanca. Het is meteen D-day voor Remco Evenepoel, met de enige individuele tijdrit van deze Vuelta. 31,5 vlakke kilometers tegen de klok onderweg naar Alicante. Het is een regio die de veel in de streek van Calpe trainende Evenepoel goed kent. Hij verkende de tijdrit ook enkele weken geleden. De finale van de tijdrit wordt langs de kust gehouden, zodat de wind mee een bepalende factor kan zijn.

Op woensdag kunnen de sprinters voor het eerst sinds rit drie in Breda nog eens uitleven, maar op donderdag ligt de aankomst alweer bergop. Na een lange, vlakke tocht langs kuststeden met ronkende namen als Malaga, Torremolinos en Marbella aan de Costa del Sol gaat het finaal richting Peñas Blancas. De klim begint aan de kust en gaan dan in 19 kilometer van zeeniveau naar 1.270 meter hoogte. De sprinters die “de witte klif” hebben overleefd kunnen op vrijdag na een vlakke tocht door Andalusië van het prachtige Ronda tot in Montilla proberen een rit te kapen.

Een aantal snelle jongens stappen misschien in Montilla van de fiets, want het slotweekend van week twee staat gelijk aan klimmen, klauteren, zwoegen. Op zaterdag zit het venijn hem enkel in de staart met de aankomst bergop op Sierra de La Pandera, op zondag trekt het peloton naar de Sierra Nevada voor de zwaarste klim van de Vuelta. Dat is de Alto Hoya de la Mora, het dak van de Vuelta op 2.512 meter hoogte. Het is de enige klim in deze Ronde van Spanje met het label “buiten categorie”. 19 kilometer aan gemiddeld 8%, met de steilste stukken in het begin. De Alto Hoya de la Mora was ook in de Vuelta van 2017 één van de meest spectaculaire cols, met Miguel Angel Lopez als triomfator.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Week 3: lastig slotakkoord, maar de steilste cols zijn voorbij

De derde week van de Vuelta start in het uiterste zuiden van Spanje en trekt beetje bij beetje naar het noorden richting eindhalte Madrid. Op dinsdag krijgen de overgebleven sprinters - hoeveel zullen dat er nog zijn? - een voorlaatste kans in Tomares (Sevilla). Vervolgens moeten de spurters tot zondag op hun kin kloppen want in de volgende vier etappes is het aan de klimmers om het klassement in een definitieve plooi te leggen. Al wordt het nooit zo lastig meer als op het einde van week één en twee.

De zeventiende rit op woensdag biedt allicht een kans aan de vluchters, want de slotklim is niet zwaar genoeg. De donderdagetappe (rit 18) speelt zich helemaal af rond het bergdorpje Piornal, dat langs drie verschillende zijden beklommen zal worden. Nooit echt steil, maar wel eentje die in de kleren kruipt. Zeker met de traditioneel warme temperaturen in de regio Extremadura. De vrijdagrit (etappe 19) is met 138 kilometer bijzonder kort en omvat twee keer de Puerto del Piélago. Slechts tweede categorie en de meet in Talavera de la Reina (niet ver van Madrid) ligt op 40 kilometer van de laatste beklimming. Dan gooien de toppers liever hun laatste troeven op tafel in de voorlaatste etappe met aankomst op de Puerto de Navacerrada. Een waardige apotheose van een Vuelta met negen aankomsten bergop. In de twintigste etappe zitten vijf stevige cols in het Guadarrama-gebergte. Geen steile monsters zoals op het einde van de eerste en de tweede week, maar voldoende klimkilometers om nog kleine verschuivingen in het eindklassement teweeg te brengen. Zondag sluit de Vuelta af met een aantal ererondjes en een sprint door de straten van Madrid.

Hou deze acht data zeker vrij!

De Tour belooft dus weer drie weken smullen voor de wielerfreaks, met enkel drie - ongetwijfeld welgekomen - rustdagen. Maar voor zij die géén drie weken lang de koers kunnen (of willen!?) volgen, zetten we hieronder de sleutelritten van deze Tour nog eens op een rij. Hou deze acht data dus zeker vrij in je agenda!

Vrijdag 19 augustus: Start met ploegentijdrit in Utrecht

Zondag 21 augustus: Sprintersrit aan de Belgische grens met kans op ritwinst voor Merlier in Breda

Donderdag 25 augustus: De eerste echte confrontatie bergop bovenop Pico Jano

Zaterdag 27 augustus: Een loodzware bergetappe in Asturië

Zondag 28 augustus: Finale op Les Praeres de Nava, een kort geitenpad dat tot 24% naar omhoog loopt

Dinsdag 30 augustus: Vlakke tijdrit van 30 kilometer langs de kust van Alicante

Zondag 4 september: Het peloton trekt naar de Alto Hoya de la Mora, het dak van de Vuelta en de enige col “buiten categorie”

Zaterdag 10 september: De laatste kans om het klassement door elkaar te schudden in een rit met vijf stevige beklimmingen.

Bekijk hier in etappe per etappe het volledige rittenschema:

19/08 Etappe 1: Utrecht – Utrecht (23,3 km, TTT)

20/08 Etappe 2: s-Hertogenbosch – Utrecht (175,1 km)

21/08 Etappe 3: Breda – Breda (193,2 km)

Rustdag

23/08 Etappe 4: Vitoria Gasteiz – Laguardia (153,5 km)

24/08 Etappe 5: Irún – Bilbao (187 km)

25/08 Etappe 6: Bilbao – San Miguel de Aguayo (180 km)

26/08 Etappe 7: Camargo – Cistierna (190,1 km)

27/08 Etappe 8: La Pola Llaviana – Collado Foncuaya (154,5 km)

28/08 Etappe 9: Villaviciosa – Los Praeres Nava (175,5 km)

Rustdag

30/08 Etappe 10: Elche – Alicante (31,1 km, ITT)

31/08 Etappe 11: Elpozo Alimentación – Cabo de Gata (193 km)

01/09 Etappe 12: Salobreña -Peñas Blancas (195,5 km)

02/09 Etappe 13: Ronda – Montilla (171 km)

03/09 Etappe 14: Montoro – Sierra de la Pandera (160,3 km)

04/09 Etappe 15: Martos – Sierra Nevada (148,1 km)

Rustdag

06/09 Etappe 16: Sanlúcar de Barrameda – Tomares (188,9 km)

07/09 Etappe 17: Aracena – Monasterio de Tentudía (160 km)

08/09 Etappe 18: Trujillo – Alto del Piornal (191,7 km)

09/09 Etappe 19: Talavera de la Reina – Talavera de la Reina (132,7 km)

10/09 Etappe 20: Moralzarzal – Puerto de Navacerrada (175,5 km)

11/09 Etappe 21: Las Rozas – Madrid (100,5 km)