Onderzoek naar brand van chalet op recreatiedomein in Lommel

Op het recreatiedomein Blauwe Meer op Kattenbos in Lommel is zondagmorgen rond 1.15 uur een chalet uitgebrand. Toen de brandweer toekwam, stond het gebouw in lichterlaaie. Iedereen in de buurt was intussen geëvacueerd. De brandweer kon het vuur tijdig tegenhouden waardoor een andere caravan gespaard bleef. Die heeft wel nog schade door het vuur. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Bij de politie is een onderzoek opgestart naar de brand.

maw