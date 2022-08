In de Breemstraat in Elen heeft politie Maasland in de ochtend een GAS-pv opgesteld voor geluidsoverlast. Er kwamen klachten van lawaai uit het huis. De politie die op controle ging, werd uitgescholden. De mensen kregen het advies om het rustig te houden om verdere overlast voor de buurt te voorkomen. Op het moment dat de politie weer op de openbare weg stond, startte de tirade opnieuw.

